Torna in campo questa sera allo stadio Renzo Barbera di Palermo, con fischio d’avvio alle 20.:45, l’Italia del ct Roberto Mancini per disputare l’ultima delle gare in calendario per le qualificazioni a Euro 2020. Dopo aver dominato il girone e staccato anzitempo il pass per la competizione continentale del prossimo anno e centrato lo storico decimo successo consecutivo contro la Bosnia, gli azzurri torneranno in campo con qualche novità a cominciare da Chiesa che dovrebbe giocare nell’attacco a destra con Immobile e Zaniolo con a centrocampo Tonali. Contro un’avversaria tagliata fuori da qualsiasi possibilità di centrare la qualificazione, la nostra rappresentativa scenderà sul terreno di gioco con i favori del pronostico con la lavagna che, come si legge in una nota di Agipronews, assegna una quota rasoterra per l’1 appena a 1,12, con l’abissale distacco dal 2 a 19,50 e con l’X a 7,75. Meno marcati i distacchi per gli esiti al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 1,45, l’X a 2,95 e il 2 a 13,50. Per la doppia chance l’12 è offerto a 1,05, l’X2 è a 5,54. Si scommette anche in under/over con l’under 1,5 bancato a 5,50, a 1,15 l’over 1,5, a 2,65 l’under 2,5, a 1,50 l’over 2,5, a 1,65 l’under 3,5, a 2,25 l’over 3,5, a 1,30 l’under 4,5, a 3,75 l’over 4,5, a 1,10 l’under 5,5 e 6,75 l’over 5,5. Per la tipologia multigoal il sì del multigoal da 1 a 2 è suggerito a 2,95, il sì del multigoal da 2 a 3 a 2,25, il sì del multigoal da 3 a 4 a 2,30, il sì del multigoal da 4 a 5 a 3,00, il sì del multigoal da 5 a 6 a 5,50 e il sì del multigoal uguale o superiore a 7 a 12,00. La somma goal pari a 0 è proposta a 18,50, la somma goal pari a 1 a 6,75, la somma goal pari a 2 a 4,25, la somma goal pari a 3 a 3,80, la somma goal pari a 4 a 4,60 e la somma goal superiore a 4 a 3,75.