L'Italia capeggia il girone con due vittorie su due, la Grecia segue con quattro punti in due partite, entrambe giocate in trasferta: la vittoria con il Liechtenstein (0-2) e il pareggio in rimonta con la Bosnia (2-2). Gli azzurri sono quindi ben avviati alla vittoria del girone, che su Stanleybet.it vale solo 1,18; la Bosnia è la seconda opzione a 6,50. Seguono Grecia (10), Finlandia (40), Armenia (1000) e Liechtenstein (3000). La classifica del Gruppo J e le possibilità di centrare i primi due posti, che danno diritto alla qualificazione a Euro 2020, si chiariranno anche attraverso Finlandia-Bosnia, in scena domani pomeriggio. Le quote sono equilibrate, con leggero favore per il «2» bosniaco (2,50 contro 2,90, pareggio a 3,15).