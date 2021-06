Con la qualificazione già in tasca, l'Italia affronta domenica il Galles all'Olimpico, in una sfida che vale il primo posto nel girone A di Euro 2020. Sulla scorta di quanto si è visto nei primi due turni, gli esperti di Snai confezionano un pronostico totalmente sbilanciato verso gli azzurri, la cui vittoria vale 1,45, contro il «2» gallese dato a 8,75. Un abisso in mezzo al quale si pone la quota del pareggio, che vale 4 volte la posta e consentirebbe ai nostri avversari di portare a casa una qualificazione agli ottavi che alla vigilia era ritenuta improbabile. Bale e compagni potrebbero passare il turno anche con una sconfitta di misura, in virtù della differenza reti che attualmente li privilegia rispetto alla Svizzera. Possibile quindi che impostino la gara sulla difensiva. Anche per questo, malgrado l'Italia venga da sei reti in due partite, le quote si orientano sull'Under (meno di tre reti complessive nel match), dato a 1,65, mentre l'Over sale fino a 2,10. E poiché l'Italia non incassa reti da dieci partite (tra amichevoli e gare ufficiali), il No Goal (1,55) resta molto più basso del Goal (2,30). Con queste premesse, comprensibile che il risultato esatto più probabile sia l'1-0 in favore dell'Italia, dato a 5,50. Il terzo 3-0 consecutivo si gioca invece a 9,50. Nell'ambito del prevedibile turn over, Mancini potrebbe stavolta consegnare le chiavi dell'attacco al Gallo Belotti: il suo 13° gol in maglia azzurra è dato a 2,75. Spazio anche a Chiesa, a 4,00. Nelle file gallesi, l'insidia maggiore è sempre Bale, a 5,00, con Ramsey a 7,50. La vittoria con la Svizzera ha ulteriormente limato la quota dell'Italia nel tabellone relativo al successo finale. Oggi il titolo per gli azzurri vale 6 volte la posta (8,00 la quota iniziale, ridotta a 7 dopo l'esordio vincente). Solo la Francia al momento gode di maggiore credito, a 4,50. Sul terzo gradino del podio, l'Inghilterra, a 7,00, mentre si riduce leggermente la fiducia nel Belgio, che sale di un punto dopo la faticata vittoria con la Danimarca e si assesta a 8,00.