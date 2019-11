L’Italia non vuole fermarsi e, contro l’Armenia già eliminata, punta alla decima vittoria consecutiva nelle gare di qualificazione a Euro 2020 e a chiudere il gruppo J a punteggio pieno. Gli Azzurri di Mancini sono lanciatissimi e, anche in questo match, il pronostico è a senso unico secondo i bookmaker, come riportato da Agipronews: la vittoria italiana è a un rasoterra 1.12, si arriva a ben 21 volte la posta per il successo dell’Armenia – orfana di Mkhitaryan, il suo giocatore più rappresentativo - alta anche la quota pareggio, a 8.50. Certi della decima vittoria azzurra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1 nel match. Durante il cammino verso gli Europei, la squadra di Mancini ha dimostrato una grande solidità difensiva subendo appena 3 gol e, da 3 gare consecutive, Donnarumma mantiene la porta inviolata. Un altro clean sheet con l’Armenia è a 1.55, mentre il gol ospite è a 2.45. In attacco, con Belotti impiegato contro la Bosnia, posto da centravanti per Immobile che non sarà da meno del “Gallo”, a segno con i bosniaci: la rete del biancoceleste vale 1.64, la doppia firma sul match è a 4.00. Insieme a lui Chiesa e probabilmente Zaniolo, che potrebbe essere avanzato nel reparto offensivo: entrambi ancora a secco con la Nazionale in queste gare di qualificazione, puntano al primo gol: sia il viola che il giallorosso sono proposti marcatori a 2.75.