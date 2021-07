Sarà Bjorn Kuipers l'arbitro della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il fischietto olandese sarà coadiuvato dagli assistenti Van Roekel e Zeinstra e dal quarto uomo Del Cerro Grande. Al VAR ci saranno invece il tedesco Dankert, con Van Boekel, Gittelmann e Fritz come assistenti. ​La scelta di Kuipers, che per la quarta volta in carriera è stato nominato arbitro di una finale di un grande torneo internazionale (finale di Europa League nel 2013, della Confederations Cup sempre nel 2013 e della finale di Champions League nel 2014).



I PRECEDENTI - Kuipers ha diretto quattro volte l'Italia: una vittoria della Nazionale, un pareggio e due sconfitte: l'unico successo risale proprio alla sfida contro l'Inghilterra del 15 giugno 2014 durante il Mondiale brasiliano. Per l'Inghilterra, coin Kuipers arbitro, quella invece è stata l'unica sconfitta: poi due vittorie contro Svezia e Polonia.