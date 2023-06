Primi verdetti nella fase a gironi di Euro Under 21 in Romania e Georgia: nel gruppo A, la Georgia padrona di casa ha pareggiato 1-1 contro l'Olanda assicurandosi il primo posto davanti al Portogallo, che ha soffiato la qualificazione al Belgio con un rigore nei minuti finali di Dantas, spedendo a casa De Ketelaere e compagni. Nel gruppo B, invece, altri due pareggi: 0-0 tra Romania e Croazia eliminate, 2-2 pirotecnico tra Spagna e Ucraina, con le Furie Rosse che passano per prime e aspettano la seconda in classifica del gruppo dell'Italia, verosimilmente proprio gli Azzurrini, nei quarti di finale.