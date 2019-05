Martedì 21 maggio sarà presentato a Milano il nuovo singolo di Rocco Hunt, realizzato con FIGC e Sony in occasione degli Europei Under 21 al via in Italia dal 16 giugno. All'evento parteciperanno il presidente della FIGC, Gabriele Gravina e il Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio. La canzone "Benvenuti in Italy" accompagnerà gli azzurrini per tutta la durata della kermesse.