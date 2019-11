Oggi prenderà forma Euro2020, l'Europeo di calcio che terrà impegnata la prossima estate calcistica. Nel tardo pomeriggio è previsto il sorteggio, con l'Italia che attende trepidante di conoscere le proprie avversarie. Nel frattempo, però, si conoscono già i prezzi dei biglietti per la competizione.



Sul proprio sito ufficiale la Uefa metterà in vendita 1 milione di biglietti, a partire dal 4 dicembre alle ore 14 per i tifosi delle 20 squadre già qualificate. Edizione itinerante, la prossima, che comporta dei prezzi diversi a seconda di dove si giochi: i prezzi più convenienti saranno quelli di Baku, Bucarest e Budapest, dove il biglietto per la curva costerà 30 euro. Nelle altre 9 città, Roma compresa, il biglietto meno caro costerà 50 euro.