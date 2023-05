Il giovedì di coppa ha dato i suoi verdetti: tutte le tre finali europee avranno un'italiana a giocarsi il trofeo. Dopo l'Inter in Champions, infatti, anche Roma e Fiorentina hanno guadagnato l'accesso all'atto conclusivo rispettivamente di Europa e Conference League, con concrete possibilità di portare a casa un titolo in entrambi i casi. Per i giallorossi di José Mourinho c'è il Siviglia specialista della competizione, in una finale dal perfetto equilibrio: il bis di Mourinho dopo l'affermazione in Conference del 2022 vale infatti 1,87, così come quello degli andalusi. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è invece impegnata contro il West Ham in un confronto che la vede inseguire in quota: la festa viola si gioca infatti a 2,10 su Newgioco, contro il titolo ai britannici in quota a 1,69.