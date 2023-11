Obiettivo 1° posto. Basta un punto all’Atalanta di Gian Piero Gasperini per essere matematicamente certa di passare il Girone D come prima della classe, evitando, dunque, i playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri affronteranno, alle 18.45, la diretta rivale, lo Sporting Lisbona, nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Gli orobici, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, sono pronti a sfruttare il fattore campo dove, in Europa, hanno perso solo due degli ultimi otto incontri. I lusitani, invece, oltre al tenere a debita distanza lo Sturm Graz, cercano l’assalto al 1° posto del Gruppo D. Lo scontro diretto in Portogallo è a favore dell’Atalanta (1-2), ma, nelle ultime 9 trasferte europee, la squadra di Amorim ha trovato tre successi e quattro pareggi. A favore degli uomini di Gasperini, però, c’è il record negativo dello Sporting in Italia: zero vittorie nelle ultime quindici sfide (3 pareggi e 12 sconfitte).



I PRECEDENTI - L’Atalanta si prepara a mantenere la sua serie di vittorie casalinghe contro lo Sporting Lisbona. Finora, i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie, entrambe per 2-0, nelle precedenti sfide casalinghe in Coppa delle Coppe contro la squadra portoghese, una nel 1963 e l'altra nel 1988.