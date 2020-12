(calcio d'inizio alle ore 18.55) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nel gruppo A di. I giallorossi hanno già in tasca il pass per i sedicesimi di finale, con tanto di primo posto in classifica. Tra infortuni e turni di riposo non convocati i vari Mirante, Mancini, Ibanez, Spinazzola, Santon, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko.. Invece i bulgari sono già condannati all'eliminazione.CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Matthej, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankharé.ROMA ​(3-4-2-1): Boer; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.