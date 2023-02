In campo quattro squadre italiane tra le 18.45 e le 21, impegnate nei playoff europei di Europa League e Conference League, Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi:





SALISBURGO-ROMA ore 18.45

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Assistenti: Mahbod Beigi (SWE) - Andreas Söderqvist (SWE)

Quarto Ufficiale: Adam Ladebäck (SWE)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Dennis Higler (NED)





BRAGA-FIORENTINA ore 18.45

​Arbitro: Carlos del Cerro Grande (SPA)

Assistenti: Pau Cebrian Devis (SPA) - Gonzalo Garcia Gonzalez (SPA)

Quarto Ufficiale: Miguel Angel Ortiz Arias (SPA)

VAR: Soto Grado (SPA)

AVAR: Jose Luis Munuera Montero (SPA)



52′ – Rosso col VAR per Tormena, per un duro intervento su Jovic, che rimane a terra. Inizialmente l'arbitro aveva estratto il giallo, poi corretto in espulsione.





JUVENTUS-NANTES ore 21

​Arbitro: Joao Pinheiro (POR)

Assistenti: Bruno Jesùs (POR) - Luciano Maia (POR)

Quarto Ufficiale: Antonio Nobre (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

AVAR: Godinho (POR)





LAZIO-CLUJ ore 21

Arbitro: Craig Pawson (ENG)

Assistenti: Lee Betts (ENG) – Ian Hussin (ENG)

Quarto Uomo: Robert Jones (ENG)

VAR: Jarred Gavan Gillett (ENG)

AVAR: Constantine Hatzidakis (ENG)