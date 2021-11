Sarà il belga Lawrence Visser l’arbitro della sfida fra Legia Varsavia e Napoli in programma giovedì in Polonia alle ore 18:45. A completare la terna ci saranno i connazionali Yves De Neve e Ruben Wyns come assistenti. Il quarto uomo sarà Bram Van Driessche, gli arbitri Var Benoit Millot e Erik Lambrechts.



Arbitro iberico invece per la Lazio, impegnata in Francia contro il Marsiglia nella gara che si giocherà alle ore 21. L’arbitro dell’incontro sarà Josè Maria Sanchez coadiuvato da Raul Cabanero e Inigo come guardalinee, Cesar Soto Grado come quarto uomo, mentre al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Ricardo de Burgos.