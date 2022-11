I sorteggi degli spareggi di #EuropaLeague #UELdraw #UEL



Barcellona - Manchester United

Juventus - Nantes

​Sporting - Midtjylland

Shakhtar - Rennes

Ajax - Union Berlino

Leverkusen - Monaco

Siviglia - PSV

Salisburgo - Roma — calciomercato.com (@cmdotcom) November 7, 2022

a Nyon, presso la sede della Uefa, prende il via il, che decreteranno le otto squadre che andranno poi agli ottavi di finale. Due le italiane presenti: la di Mourinho tra le teste di serie, in virtù del secondo posto nel girone C, e la di Allegri, terza nel girone di Champions League. Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate, il doppio confronto si giocherà il 16 febbraio (andata) e il 23 febbraio (ritorno), con la squadra non testa di serie che giocherà l'andata in casa.