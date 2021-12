Oggi alle ore 13, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si tiente il sorteggio per gli spareggi di Europa League. Con 16 squadre coinvolte: le otto seconde classificate della fase a gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa contro le otto terze classificate nella fase a gironi della Champions League (non teste di serie). Non si possono affrontare club della stessa nazione. Andata 17 febbraio, ritorno 24 febbraio.



GLI SPAREGGI:



Dinamo Zagabria-Siviglia

Olympiacos-ATALANTA

Lipsia-Real Sociedad

Barcellona-NAPOLI

Zenit-Betis



TESTE DI SERIE:

Betis (Spagna)

Braga (Portogallo) ​

Dinamo Zagabria (Croazia) ​

LAZIO (Italia) ​

NAPOLI (Italia)

Olympiacos (Grecia)

Rangers (Scozia)

Real Sociedad (Spagna)



NON TESTE DI SERIE:

ATALANTA (Italia)

Barcellona (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Sevilla (Spagna)

Sheriff (Moldavia)

Zenit (Russia)



Eliminata la regola dei gol in trasferta che valevano doppio: le partite che restano in pareggio per numero di gol segnati tra casa e trasferta andranno ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore.

Chi passa il turno si qualifica agli ottavi di finale (andata 10 marzo, ritorno 17 marzo) contro le vincitrici degli 8 gironi di Europa League, che sono teste di serie e giocano il ritorno in casa:



Bayer Leverkusen (Germania)

Eintracht Francoforte (Germania)

Galatasaray (Turchia)

Lione (Francia)

Monaco (Francia)

Spartak Mosca (Russia)

Stella Rossa (Serbia)

Werst Ham (Inghilterra).