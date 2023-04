Si sono conclusi i quarti di finale di Europa League: la Juventus ha superato lo Sporting di Lisbona, mentre la Roma è riuscita a rimontare la sconfitta dell’andata contro il Feyenoord dopo i tempi supplementari. Nelle altre due gare, grande vittoria del Siviglia sul Manchester United e affermazione netta del Bayer Leverkusen sull’Union Saint-Gilloise.



I RISULTATI



Sporting CP-Juve (andata 0-1) 1-1

Roma-Feyenoord (andata 0-1) 3-1 d.t.s.

Siviglia-Manchester United (andata 2-2) 3-0

Royale Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen (andata 1-1) 4-1



LE SEMIFINALI



Juve-Siviglia giovedì 11 maggio ore 21, Siviglia-Juve giovedì 18 maggio ore 21

Roma-Bayer Leverkusen giovedì 11 maggio ore 21, Bayer Leverkusen-Roma giovedì 18 maggio ore 21



DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING



Le gare saranno trasmesse in diretta da Sky e in diretta streaming da Sky go e Dazn, con i relativi servizi di diretta gol. Ancora da definire l'assegnazione della gara in chiaro su TV8.