Sono cinque le squadre italiane che, a maggio, scenderanno in campo nelle semifinali europee. Due di queste - Roma e Juventus - saranno protagoniste del penultimo atto di Europa League, di fronte rispettivamente a Siviglia e Bayer Leverkusen. Lo scenario di una finale tutta italiana appare così più concreto che mai: nella sfida contro gli andalusi, il passaggio del turno della Juve prevale a 1,67, contro gli avversari a 2,20. Perfetto equilibrio, invece, tra Roma e Bayer, entrambe proposte in finale a 1,90. Nelle quote di Planetwin365 per la vittoria del trofeo, invece, i bianconeri sono in pole a 2,80, davanti al Leverkusen a 3,75. Segue a ruota la Roma di Mourinho, proposta a 3,85, mentre in coda c'è il Siviglia a 4,75.