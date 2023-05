Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen: giovedì 11 maggio alle 21:00 comincia in casa per Allegri e Mourinho la strada verso la finale dell’Europa League. Due club della Serie A potrebbero contendersi il titolo alla Puskas Arana Park di Budapest, ma gli ostacoli da superare non sono da sottovalutare, anzi. I bianconeri hanno l’occasione di chiudere nel migliore dei modi una stagione ricca di insidie e sulla lavagna scommesse sono favoriti per il passaggio del turno: quota 1,65 per la Juventus, mentre gli spagnoli si giocano a 2,25. Perfetto equilibrio invece tra la Roma e il Bayer Leverkusen, visto che entrambe le squadre si giocano in finale a 1,90. Le gare d’andata potrebbero migliorare questa situazione di stallo e le due italiane giovedì sera sono chiamate a sfruttare il fattore casa: anche in questo caso le quote 1X2 danno un buon vantaggio alla Juventus, che allo Stadium è proposta vincente a 1,79, contro il pareggio a 3,50 e il segno 2 a 4,80. Per la Roma pesano i tanti infortuni, ma la buona notizia per Mourinho è che potrebbe ritrovare Dybala. I giallorossi non si presentano al meglio, ma sono comunque favoriti all’Olimpico a quota 2,14. A 3,25 il pareggio, mentre il segno 2 per i tedeschi vale quota 3,60. Chi si aggiudicherà l’Europa League 2022/23? Anche in questo caso i pronostici sorridono alla Juventus che è in prima fila a 2,75, mentre la storica doppietta della Roma dopo il successo in Conference della passata stagione vale 4 volte la posta. A quota 4,00 anche il Bayer, mentre il Siviglia, specialista nella competizione, è a 5,25.