L'eliminazione di due mesi fa dalla Champions ha lasciato il segno, ma dopo la pausa dalle competizioni internazionali l'Atalanta è pronta a ripartire dai sedicesimi di Europa League, dove si troverà di fronte l'Olympiacos. Nonostante la formazione greca sia saldamente al comando in campionato, con una lunga striscia di risultati utili ancora in corso, i bergamaschi sono nettamente favoriti nella sfida d'andata del Gewiss Stadium: i betting analyst di Sisal vedono il successo dell'Atalanta a 1,45, mentre la vittoria ospite si gioca a 6,50. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 4,50. Match, quello di giovedì sera, dal sapore di Over, offerto a 1,65, mentre un match con meno di tre gol vale 2,10 la posta. Prevale invece di poco il Goal, a 1,78, contro il No Goal a 1,92. Per il passaggio del turno sembre la Dea favorita a 1,33, mentre l'avanzamento dell'Olympiacos si gioca a 3,20. Nell'Atalanta fa paura Luis Muriel, che dopo l'infortunio di Duvan Zapata si è preso sulle spalle l'attacco dei nerazzurri: una rete del colombiano è proposta a 2,25, mentre una marcatura di Ruslan Malinovskyi, in gran forma nell'ultimo periodo, vale 2,75 la posta.