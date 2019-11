Non è ancora qualificata ai sedicesimi di Europa Leauge, ma dopo la vittoria contro il Basaksehir la Roma è a un passo dall'obiettivo e può puntare anche al primo posto nel gruppo J. Dai bookmakers arriva una promozione importante per la squadra di Fonseca, che ora si gioca alla pari con il Borussia Monchengladbach la leadership del girone. Sia i giallorossi che i tedeschi sono offerti a quota 2,55, e in gioco rimane anche il Basaksehir che però, pur con un solo punto in meno delle due favorite, è scivolato a 3,40, come riportato da Agipronews.