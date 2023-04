Roma-Feyenoord non è ancora finita. Dopo l'eliminazione degli olandesi ad opera della formazione giallorossa, ai quarti di finale di Europa League, la squadra di Mourinho è l'unica compagine, rimasta ancora in corsa, che può superare i biancorossi come miglior attacco nella competizione. Infatti, Slot e compagni hanno realizzato ben 23 gol nel loro percorso nella seconda coppa europea. La Roma invece, insegue a 19 centri, al pari dell'Union Saint-Gilloise, mentre lo United si è fermato a 21. In questa speciale classifica, i capitolini, con due partite sicure da giocare contro il Bayer Leverkusen, hanno tutte le carte in regola per conquistare la vetta.