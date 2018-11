Torna l'Europa League,. La squadra di Simone Inzaghi, vittoriosa nella sfida di andata, è a caccia di una vittoria per tenere a distanza i francesi (che hanno solo un punto contro i sei della Lazio) e per avvicinare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Questa la partita presentata dai dati Opta: la Lazio ha vinto tre dei cinque confronti in competizioni europee contro il Marsiglia – completano il quadro un pareggio e un successo francese. La Lazio è imbattuta nei due precedenti interni contro il Marsiglia in competizioni europee (1V, 1N) - sei gol per i biancocelesti in queste due sfide.La vittoria per 3-1 contro il Marsiglia nella terza giornata di questa Europa League è stato il primo successo della Lazio contro la squadra francese, in competizioni europee, a partire da marzo 2000 La Lazio va in rete da otto partite consecutive in Europa League – i biancocelesti non registrano una striscia più lunga di gol all’attivo nella competizione dal marzo 2016 (nove in quel caso).– nel parziale ci sono state in totale 23 reti, 4.6 in media a partita.(10V, 2N), contro lo Sparta Praga nel marzo 2016 (ottavi di finale di Europa League).