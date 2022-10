Dopo la convincente vittoria di Bergamo contro l'Atalanta e il terzo posto agguantato in Serie A, la Lazio si rituffa nell'Europa League per strappare punti pesanti in chiave qualificazione e ospita il Midtjylland all'Olimpico (all'andata, i danesi hanno dominato e vinto 5-1). Nel gruppo F, la squadra di Sarri ha totalizzato fin qui 5 punti, al pari proprio di Midtjylland, Feyenoord e Sturm Graz. I biancocelesti, ancora senza Immobile, proporranno il tridente formato da Cancellieri, Zaccagni e Felipe Anderson.



FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.



Midtjylland (4-3-3): Lossl; J. Anderson, Dalsgaard, Sviatcheko, Paulinho; Martinez, Charles, Evander; Isaksen, Dreyer, Chilufya.