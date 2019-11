La Roma va a casa del Borussia M'Gladbach, capolista in Bundesliga ma ultimo nel Gruppo J di Europa League. I tedeschi però, sono a soli 3 punti di distanza dai giallorossi primi in classifica, ecco allora che la trasferta in Germania diventa decisiva. I bookmakers prevedono una gara equilibrata, favoriti i padroni di casa, a 2.00, il blitz dei capitolini è a 3.40, il segno X vale 3.80. Il 65% degli scommettitori ha puntato sulla vittoria tedesca, il 25% ha scelto invece la Roma. L'uomo in più di Fonseca in questo momento è Nicolò Zaniolo, a segno da 4 partite consecutive e in gol con il Gladbach già nella partita di andata. Il romanista potrebbe segnare ancora ai tedeschi, la sua rete vale 3.50. Nessun dubbio sulla qualificazione della Roma ai sedicesimi, a un rasoterra 1.08, resta da capire se i giallorossi passeranno il turno da primi nel girone, opzione più probabile a 1.50, o se si faranno superare dal Gladbach, dato capolista a 4.50.