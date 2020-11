La Roma va in Romania per il match contro il Cluji, già battuto con un netto 5 a 0 all’Olimpico, e cerca la vittoria che le darebbe la qualificazione ai sedicesimi con 2 giornate di anticipo. Obiettivo tranquillamente alla portata dei giallorossi che sono nettamente avanti nel match, a 1.80, il successo dei padroni di casa viaggia a 4.10, il segno X è a 3.90. Sicuri anche gli scommettitori, il 97% di loro si è schierato con la Roma. In testa da soli al Gruppo A con 7 punti, 3 più dei rumeni e degli Young Boys, i capitolini si apprestano a chiudere il girone da primi della classe, un’opzione proposta infatti a un rasoterra 1.08 e che tiene a debita distanza gli Young Boys, a 9.00, e il Cluji a 16.00. Dimenticare la sconfitta con il Milan in campionato e mantenere la testa della classifica del Gruppo F: questi gli obiettivi del Napoli in vista del match con il Rijeka, ultimo in classifica con 0 punti e ormai eliminato. Vittoria scontata per gli azzurri, favoriti a un rasoterra 1.12, si sale a ben 22 volte la posta per l’impresa dei croati al San Paolo, alta anche la quota pareggio, a 8.75. Il Gruppo F è equilibratissimo con 3 squadre appaiate a 6 punti, ma il Napoli vincendo può tentare l’allungo decisivo vista la contemporanea sfida tra Az Alkmaar e Real Sociedad. Ci credono i bookmaker che favoriscono gli uomini di Gattuso per la conquista del primo posto, a 1.57. Secondo posto per gli spagnoli, a 3.00, il primato degli olandesi è a 7.50.