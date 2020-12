Dopo laanche perè serata di verdetti perché si concluderanno tutti i gironi per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Alle 18.55 il girone più indeciso è sicuramente quello del Napoli dove tutto è ancora possibile, mentre è in ballo il primo posto nel girone C con lo scontro diretto. Anche nel gruppo Da distanza, si contenderanno il primato. Alle 21 primo posto in ballo frae nello scontro diretto del gruppo J fra