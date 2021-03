Dopo gli ottavi di finale d'andata di Champions League di martedì e mercoledì, si giocano questa sera le sfide di Europa League con in campo il Milan alle 18.55 in casa del Manchester United e la Roma alle 21 all'Olimpico contro lo Shakhtar. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



MANCHESTER UNITED-MILAN 18.55

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN);

Assistenti arbitrali: Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)

Quarto uomo: Matej Jug (SVN)

Var: Bastian Dankert (GER)

Assistente Var: Jure Praprotnik (SVN)



19' - Ammonito Saelemaekers, è il primo cartellino giallo del match. Severo il provvedimento disciplinare per l'intervento in ritardo del giocatore del Milan.



12' - Annullato il gol di Kessie. Rimessa dalla destra, il centrocampista del Milan trova la rete con uno splendido destro. Interviene però il Var per che segnala il presunto controllo con la mano sinistra e non col fianco del giocatore rossonero. L'arbitro non ha neanche rivisto l'episodio, il gol è stato annullato direttamente dal Var. I replay televisivi non chiariscono totalmente quanto accaduto in campo. Resta un episodio molto dubbio.



5' - Rafael Leao segna l'1-0, ma è in posizione di fuorigioco sul lungo lancio dalla difesa del Milan. Corretta la segnalazione dell'assistente, arriva anche la conferma del Var.



ROMA-SHAKHTAR DONETSK 21.00

Arbitro: Artur Dias (POR)

Assistenti arbitrali: Rui Tavares (POR) e Paulo Soares (POR)

Quarto uomo: Tiago Martins (POR)

Var: João Pinheiro (POR)

Assistente Var: Luis Godinho (POR)