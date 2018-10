In campo per dimenticare il derby e mettere un piede e mezzo nei sedicesimi di finale diil feritodi Gennaroaffrontapresso la cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano gli spagnoli delavversari tutt'altro che semplici, nelladella competizione.I rossoneri hanno bisogno della terza vittoria di fila dopo quelle contro i lussemburghesi dele i greci dell', di fronte nell'altra sfida della serata, per raggiungere nove punti, ipotecare il passaggio del turno con cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici a tre giornate dalla fine e concentrarsi sulla rimonta alla zona Champions in campionato. Il Milan è reduce dal ko nel derby ma prima era in serie positiva da nove partite (6 vittorie e 3 pari), mentre il Betis è reduce da due sconfitte di fila ma prima era in serie utile da nove partite (5 vittorie e 4 pari). La squadra diè undicesima in campionato e a quota 4 in Europa League (vittoria col Dudelange e pareggio con l'Olympiacos): per batterla Gattuso punterà sulla formazione migliore, come contro i greci non eccedendo con il turnover (Gonzalo Higuain sarà titolare al centro dell'attacco).La prima partita che vide protagoniste entrambe le squadre fu nel 1970, il 13 Maggio, in una sfida amichevole in cui i ragazzi di Siviglia vinsero per 2 a 0, con due reti negli ultimi 15′ di Dacortza e Berruezo. Due gare ufficiali, fra Milan e Betis, furono l’andata e il ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa delle Coppe, vinta poi dall’Anderlecht, nella stagione 1977-78. All’andata prevalse il Betis per 2 a 0, al ritorno il Milan, per 2 a 1 (reti di Tosetto e Capello, per i rossoneri). L'ultimo confronto vide ancora vincitore il Betis: al Ruiz de Lopera un rigore trasformato da M. Gonzalez consegnò la partita alla squadra di casa, il 9 agosto 2007. Un bilancio sfavorevole ai rossoneri, con un totale di tre partite perse e una sola vinta contro il Real Betis.​Reina; Calabria, Romagnoli, Zapata, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini.Pau Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, William Carvalho, Sergio Canales, Firpo; Sergio Leon, Sanabria.