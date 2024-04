Europa League: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta in radiocronaca diretta, ecco dove sentirle

53 minuti fa



Countdown. Cresce l'attesa per Milan-Roma e Liverpool-Atalanta, gare valevoli per l'andata dei quarti di finale in Europa League. L'appuntamento è per giovedì 11 aprile, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Per l'occasione RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca completa di entrambe le partite.



Due grandi eventi, in contemporanea, che RTL 102.5 farà vivere in diretta integrale, in un ping pong tra San Siro e Anfield, in un'altalena di emozioni. Con il commento di Paolo Pacchioni e Fulvio Giuliani, gli ascoltatori potranno vivere l'emozione del calcio europeo mentre le squadre si contendono l'accesso alle fasi successive della competizione.