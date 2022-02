Giovedì 17 febbraio Atalanta, Napoli e Lazio saranno impegnate nei sedicesimi di Europa League. Senza dubbio l'avversario più tosto è quello del Napoli: Insigne e compagni se la dovranno vedere con il Barcellona, che dopo la dolorosa partenza di Messi in estate ha cominciato malissimo la stagione finendo nelle zone meno nobili della Liga e soprattutto uscendo subito dalla Champions League. Poi la scossa, con il ritorno di Xavi in panchina che ha cambiato tutto: ora i catalani sono tornati quarti in classifica e possono contare su una squadra rinnovata dagli acquisti di Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Ferran Torres oltre al ritorno di Dani Alves. Nell'andata al Camp Nou i blaugrana partono favoriti sulla lavagna scommesse con il segno 1 a 1,95, il pareggio a 3,55 e la vittoria della squadra di Spalletti a 3,80. Se si guardano le quote per il passaggio del turno tuttavia regna l'equilibrio, con gli spagnoli agli ottavi a quota 1,75 e il Napoli a 2,05. Molto vicine in lavagna in vista della doppia sfida anche Lazio (1,90) e Porto (1,83), mentre sulla carta l'Atalanta (a 1,33) ha il compito più agevole contro l'Olympiakos. In effetti la Lazio se la dovrà vedere contro un club che negli anni passati ha incrociato e battuto molte italiane. Juve, Inter, Napoli, Roma e Milan hanno avuto a che fare e sofferto contro i lusitani e anche la Lazio ha un brutto ricordo. Nelle semifinali di Coppa Uefa del 2003 il Porto di José Mourinho si impose (4-1 e 0-0) contro la Lazio di Mancini, tecnico negli anni in biancoceleste di una serie di futuri allenatori quali Conceicao (oggi al Porto), Simeone, Inzaghi, Mihajlovic, Stankovic e Liverani. All'andata il Porto sarà favorito sulla lavagna scommesse a quota 2,10. Rispettivamente a 3,50 e a 3,35 il pareggio e il 2. L'Olympiacos di Manolas sta dominando il campionato greco, ma già nella gara d'andata l'Atalanta potrebbe ottenere un buon vantaggio con il segno 1 che vale quota 1,50.