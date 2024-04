Europa League: Roma e Atalanta inseguono. Bayer e Marsiglia avanti

Tre italiane per due trofei: lae l’inlain, puntano alla qualificazione alla finale. Si parte giovedì con l’andata delle semifinali, che in Europa League vedono protagonisti sia i giallorossi che i nerazzurri. All’Olimpico, la Roma ospita il Bayer Leverkusen che deve ancora perdere una partita in tutta la stagione. Per questo, le quote sono a favore della squadra di Xabi Alonso, avanti a 2,05; seguono, a distanza ravvicinata, il pareggio a 3,45 e il segno «1» a 3,50, in una partita che si preannuncia da Under (1,77, rispetto all’Over a 1,90) e da Goal (a 1,73, rispetto al No Goal a 1,97). L’ex Patrik Schick, assieme a Boniface, è il marcatore più probabile a 2,75; seguono Borja Iglesias e Lukaku a 3,25, con Dybala a 4,00. Nel testa a testa per il passaggio del turno, i tedeschi – già campioni di Germania per la prima volta nella loro storia – volano bassi a 1,33, con la qualificazione della Roma alla finale a 3,30.

Se la Roma giocherà la prima partita in casa, l’Atalanta inizierà in trasferta, al Vélodrome contro il Marsiglia. Quote a contatto per i primi 90 minuti, con i francesi leggermente avanti a 2,55, il «2» a 2,75 e il pareggio a 3,25. Equilibrio anche tra Under (1,87) e Over (1,80), con il Goal a 1,60 che invece si fa preferire di molto al No Goal a 2,15. Nella lavagna dei marcatori, in testa ci sono Aubameyang a 2,50 e Scamacca a 3,25, con Lookman a 3,50 e Touré a 3,75. Considerando però anche la gara di ritorno in programma il 9 maggio al Gewiss Stadium, la qualificazione dell’Atalanta paga 1,45, con il Marsiglia a 2,75. Nell’antepost per la vittoria dell’Europa League, infine, guida il Bayer a 1,85, seguito dall’Atalanta a 4,00, dalla Roma a 4,75 e dal Marsiglia a 9,00.

Più agevole, almeno in lavagna, la missione della Fiorentina, che apre le semifinali di Conference League al Franchi contro il Bruges. ci sono pochi dubbi per l’«1» della squadra di Italiano, piazzato a 1,80; seguono il pareggio a 3,55 e il successo belga a 4,25. Almeno tre gol nei primi 90 minuti a 1,92, con l’Under a 1,77, stessa quota per il Goal, con il No Goal a 1,90. Ci sono tanti giocatori della Fiorentina in cima alla lavagna dei possibili marcatori: Belotti e Nico Gonzalez a 3,00, Beltran e Nzola a 3,50. Viola in finale a 1,55 (Bruges a 2,40, l’altra semifinale è Olympiacos-Aston Villa), il trionfo nella finale di Atene (29 maggio) invece a 2,75, con l’Aston Villa a guidare a 2,00.