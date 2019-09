Out il Torino dopo la sconfitta nel doppio confronto con il Wolverhampton, sono due le italiane che proveranno ad imporsi in Europa League. Roma e Lazio rappresenteranno il calcio italiano in una competizione che vede ancora le inglesi protagoniste dopo la finale vinta dal Chelsea contro l’Arsenal nella passata stagione. In attesa delle squadre che retrocederanno dalla Champions League, il Manchester United spicca per la vittoria finale a quota 6,00, si legge in una nota, mentre il riscatto dei Gunners è a quota 7,25. Poi il Siviglia, specialista della competizione e bancato a 15, il citato Wolverhampton a 17 e finalmente le due capitoline: a 20 la Roma, a 25 la Lazio. Il primo step è il passaggio del turno della fase a gironi. Gruppo tosto per i biancocelesti, ma la squadra di Inzaghi è favorita per la vittoria del gruppo E (anche se è valida anche la seconda posizione per la qualificazione ai sedicesimi) a quota 1,60. Celtic e Rennes sono le prime minacce a 5,00 e 5,50, mentre il Cfr Cluj è staccato a 8,50. La Roma ha le carte in regola per dominare il gruppo J, si gioca a 1,65 e dovrebbe passare insieme al Borussia M’Gladbach (3,00). In seconda fila l’Istanbul Basaksehir (9,00) e il Wolfsberger (15,00).

Dalle quote antepost a quelle relative all’esordio. Prima tappa in Romania per la Lazio che è favorita ma a 1,75. Il passo falso non è mai da escludere all’esordio con il pareggio a 3,65 e il segno «1» a 4,80. All’Olimpico la Roma viaggia a quota 1,40 contro i turchi del Basaksehir, ricchi di ex stelle del calcio mondiale che non sembrano ispirare grande fiducia: pari a 4,90 e «2» a 7,75.