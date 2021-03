Obiettivo quarti di finale di Europa League., ex squadra dell’attuale allenatore giallorosso Paulo Fonseca. Un vantaggio molto importante quello conquistato nel match d’andata dalla Roma, che però non dovrà sottovalutare il match di ritorno come ribadito anche da Fonseca in conferenza stampa. Assenze pesantissime nella Roma a livello di formazione:- ​La Roma. ​​Lo Shakhtar Donetsk ha ospitato la Roma per tre volte in Champions League e ha vinto in tutte le occasioni. La Roma ha perso quattro delle cinque trasferte contro squadre ucraine in competizioni europee. Lo Shakhtar Donetsk ha vinto in ciascuna delle ultime tre partite eliminatorie casalinghe in Europa League.