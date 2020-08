Nel primo giorno della nuova era targata Friedkin, la Roma chiede strada al Siviglia del suo ex direttore sportivo Monchi per conquistare il pass per la Final Eight. La rincorsa della squadra di Fonseca alla conquista di una competizione che garantirebbe un posto nella prossima Champions League passa dalla sfida sul campo neutro di Duisburg contro i 5 volte detentori del trofeo, che annoverano tra gli altri due vecchie conoscenze del calcio italiano come Suso, Vazquez e Ocampos. Calcio di inizio fissato alle 18.55.



Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta:



Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Siviglia e Roma; in generale, il Siviglia ha vinto gli ultimi due incontri contro squadre italiane, battendo la Lazio sia in casa che in trasferta nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/19. La Roma ha vinto solo uno degli ultimi sette incontri contro squadre spagnole in competizioni europee (1N, 5P), non riuscendo a segnare in cinque di queste partite.

Da quando la competizione ha cambiato none nel 2009/10, il Siviglia ha raggiunto i quarti di finale in Europa League in tre occasioni, vincendo poi la competizione (2013/14, 2014/15 e 2015/16).



La Roma ha perso solo una delle ultime nove partite in Europa League (4V, 4N) e potrebbe raggiungere i quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dal 1998/99 (quando perse sia in casa che fuori contro l’Atletico Madrid). Nove degli ultimi 10 gol della Roma in Europa League sono arrivati nei primi tempi: con 10 reti totali, i giallorossi sono quelli che hanno segnato più reti nelle prime frazioni nella competizione 19/20.

Escludendo le finali, la Roma non disputa un match secco ad eliminazione diretta nelle competizioni europee dallo spareggio in semifinale della Coppa delle Coppe 1969/70: dopo due pareggi, anche il terzo e decisivo incontro con il Górnik Zabrze terminò 1-1 (passarano i polacchi grazie al lancio della monetina).

Il Siviglia ha registrato più recuperi offensivi (55 - riferito alle sequenze su azione che iniziano 40 o meno metri dalla porta avversaria) rispetto a qualsiasi altra squadra in Europa League in questa stagione, con 10 di questi che hanno portano a un tiro e tre a un gol.



Edin Dzeko ha segnato 15 gol in carriera nella moderna Europa League (dal 2009/10) e può entrare nella top-10 dei marcatori in questa competizione, agganciando a quota 16 Carlos Bacca e Fernando Llorente.

Franco Vázquez ha incontrato cinque volte in Serie A la Roma e in queste cinque sfide ha partecipato a quattro gol (una rete datata maggio 2015 e tre assist).

L’ex Milan Lucas Ocampos è l’unico giocatore del Siviglia ad aver partecipato ad almeno 20 gol in questa stagione (16 reti e quattro assist in tutte le competizioni).





FORMAZIONI UFFICIALI





SIVIGLIA: Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Banega, Fernando, Jordàn; Ocampos, En-Nesyri, Suso. All. Lopetegui



ROMA: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca​





RESTATE COLLEGATI AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE L'ARTICOLO PER 100ESIMO MINUTO DI ALBERTO POLVEROSI