Il Chelsea ha ripreso ritmo posizioni in classifica grazie a tre successi di fila in Premier League. Con questo score positivo la squadra di Maurizio Sarri affronta il primo round dei quarti di finale in Europa League, a Praga contro lo Slavia. I padroni di casa sono primi nel loro torneo e hanno una serie di dieci risultati utili consecutivi, ma il gap tecnico pesa nelle quote Stanleybet.it. Nella gara di domani sera i Blues partono in netto vantaggio, 1,65 la loro valutazione. Si sale a 3,75 per il pareggio e a 5,55 per il successo dei padroni di casa, come riporta Agipronews. Ancora più sbilanciata la situazione nelle scommesse sul passaggio del turno, dove il Chelsea domina a 1,13 e lo Slavia insegue a 5,70. Tuttavia, i cechi possono contare sulla loro buona difesa per avere qualche speranza in più: hanno il miglior reparto del loro campionato (solo 20 reti subite in 27 partite) e dunque la quota sull’Under (finale con meno di gol complessivi) viaggia a 1,80