In quel di Chorzow, in Polonia, si è scritta stasera una pagina storia dell'atletica per l'Italia. Gli Azzurri, per la prima volta, hanno conquistato gli Europei a squadre contro i padroni di casa e la Germania. Un successo firmato anche da Tamberi, ma attualmente sui social è ben altro a far discutere.



Precisamente un coro che è partito dagli altoparlanti dello stadio polacco. "Chi non salta, è un gobbo juventino" la canzone in questione, sentita chiaramente dai presenti come diffuso dai colleghi di Sportface. Il curioso episodio sta facendo rumore, e c'è già appella il club bianconero affinche intervenga per chiedere delle spiegazioni.