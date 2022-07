Siamo arrivati all'atto conclusivo degli Europei femminili. Alle 18:00, a Wembley andrà in scena la finale tra Inghilterra e Germania. La squadra allenata Sarina Wiegman arriva da una schiacciante vittoria per 4-0 contro la Svezia mentre le tedesche, uscite vittoriose contro la Francia, cercheranno di portare a casa questo trofeo per la nona volta nella storia, trascinate da Alexandra Popp, protagonista assoluta di questi europei.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White.



GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand.