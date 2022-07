L’Italia femminile avrà un esordio da brividi ai Campionati Europei di calcio. Le Azzurre di Milena Bertolini, infatti, affronteranno la Francia, domenica sera a Rotherham: le transalpine, attualmente al numero 3 del ranking Fifa, sono una delle candidate alla vittoria finale. Gli esperti vedono la Francia favorita a 1,44 contro il 6,00 dell’Italia mentre per il pareggio si scende fino a 4,25. La partita si prospetta divertente e ricca di gol tanto che l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, in quota a 2,05. Le due nazionali non si incontrato dal 2018 a Marsiglia quando la gara finì 1-1: lo stesso risultato esatto, domenica sera al New York Stadium, è offerto a 8,25. L’Italia punta ovviamente sul suo numero 10, Cristiana Girelli, 53 gol in 91 presenze con la maglia azzurra, di cui 35 con Milena Bertolini come Commissario Tecnico. Il bomber bella nazionale e della Juventus è data in gol a 3,50. Tra le nostre avversarie, Sara Gama e compagne dovranno prestare particolare attenzione a Marie-Antoinette Katoto, stella del PSG, che è la principale candidata a finire sul tabellino delle marcatrici vista la quota di 1,85. L’Italia è inserita nel Gruppo D, insieme a Francia, Belgio e Islanda. Le transalpine sono le favorite per la vittoria del girone a 1,33 seguite proprio dalle Azzurre a 5,00, con Belgio e Islanda che chiudono a 16. Mentre in ottica Europeo, gli esperti Sisal vedono Inghilterra e Spagna davanti a tutte, in quota a 4,50, seguite da Olanda, detentrice del titolo, e Francia che si giocano vincenti e 6,00. La prima vittoria in un Europeo dell’Italia pagherebbe 25 volte la posta.