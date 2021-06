Dopo l'esordio con grande vittoria dell'Italia nel match inaugurale contro la Turchia prosegue il programma di questa prima giornata degli Europei con altre 3 gare. Alle 15 si chiude il gruppo A con la sfida fra Galles e Svizzera, mentre a partire dalle 18 spazio alle due gare del gruppo B con Danimarca-Finlandia che andrà in scena a partire dalle 18 e Belgio-Russia che chiuderà il calendario odierno alle 21.Galles-Svizzera - Gruppo A - ore 15Danimarca-Finlandia - Gruppo B - ore 18Belgio-Russia - Gruppo B - ore 21a partire dalle ore 15 sarà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 1, mentre sul satellite sarà visibile sui canali Sky e più nel dettaglio su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251).è invece una delle gare in esclusiva Sky che la trasmetterà dalle 18 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251). Infine pertorna la doppia scelta con la trasmissione su Rai 1 in chiaro e sui canali satellitari Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251).Galles (3-4-1-2): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Connor Roberts, Allen, Ampadu, Neco Williams; Ramsey; Bale, James.Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Schär; Mbabu, Xhaka, Freuler, Ricardo Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind.Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.Belgio (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Denayer, Alderweireld; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, Thorgan Hazard; Lukaku.Russia (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Aleksey Miranchuk; Dzyuba.