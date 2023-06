Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Inghilterra-Germania, match valido per il Gruppo C degli Europei Under 21.



INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Thomas, Branthwaite, Cresswell, Johnson; Palmer, Ramsey, Skipp, Elliott; Madueke, Archer. Ct. Carsley



GERMANIA (4-1-2-1-2): Atubolu; Vagnoman, Bisseck, Dardai, Matriciani; Keitel; Weisshaupt, Krauss; Stiller; Schade, Weiper. Ct. Di Salvo