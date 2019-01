Facile vittoria esterna per il Porto, avversario della Roma negli ottavi di finale di Champions League. L'undici di Sergio Conceicao, ex giocatore di Inter, Parma e Lazio, si è imposto 4-1 in casa del Chaves. Tripletta di Tiquinho Soares in gol nel primo tempo al 24' e 43', e nella ripresa al 23'; quindi la rete di Gallo su rigore al 31' per i locali. A chiudere i conti la quarta rete ad opera di Fernando al 42'. In classifica il Porto consolida il primo posto con 46 punti.