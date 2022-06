Eva Menta ha puntato tutto sulle sue passioni – moda, bellezza, viaggi – e ce l'ha fatta a trasformarle in un lavoro. Attraverso il web, e in particolare attraverso Instagram, dove vanta un seguito di 3,5 milioni di followers, Eva si è affermata come la "sexy influencer" di maggior successo in Italia. Sul profilo IG di Eva non mancano le foto provocanti, nelle quali vediamo la influencer in tutta la sua prorompente bellezza posare in abiti succinti anche in location pubbliche molto conosciute, come il Bosco Verticolare, grattacielo green di Milano.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' HOT DI EVA MENTA