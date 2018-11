Eva Padlock, la modella che fa impazzire Instagram, è anche una super tifosa della Juventus, per merito del fidanzato, fan dei bianconeri e di Cristiano Ronaldo in particolare. Ma Padlock fa anche rima con paddock: è lì che Eva mette in mostra la sua bellezza, come ombrellina al fianco dei motocliclisti. La Padlock, spagnola con 780 mila followers su Instagram, è di nata nella Repubblica Ceca, il paese di Pavel Nedved, vice presidente della Juve. E il cerchio si chiude.