Felice Evacuo, attaccante del Trapani, è diventato il bomber più prolifico di sempre della Serie C con 164 gol. E oggi, l'ex Lazio si racconta a la Gazzetta dello Sport: "Lazio? Era quella di Crespo, Simeone, Mihajlovic, Inzaghi: ogni giorni imparavi qualcosa di nuovo. Il triplo salto è stato un grande colpo di fortuna. Bobo Vieri il mio modello. Serie C? Restarci è stata una scelta, a me piace giocare per la promozione e i playoff, non per la salvezza in B".