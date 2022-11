Uno dei trasferimenti dell'ultimo mercato del Manchester United è stato quello di James Garner, partito alla volta dell'Everton. Il centrocampista classe 2001, in un'intervista a The Times, ha confessato le ragioni della sua cessione. "Subito sono rimasto deluso. Lo United è il club con cui mi sono allenato per cinque volte a settimana per anni e anni e con cui ho debuttato", ha spiegato Garner, "ma non volevo essere un peso, quindi quando mi hanno detto che potevo partire ho accettato". Proseguendo il giocatore dell'Everton ha aggiunto: "Ho fatto due buone stagioni in prestito e so che non avrei giocato se fossi rimasto al Manchester United. Io non voglio essere solo un giocatore in più. Al Nottingham Forrest sono stato uno dei giocatori più importanti e questo è ciò che voglio essere all'Everton. Sia da titolare, sia da subentrante".