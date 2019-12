Marcel Brands, direttore sportivo dell'Everton, spiega la scelta di puntare su Carlo Ancelotti: "Alla fine di un lungo studio condotto insieme agli altri membri della dirigenza, è un piacere adesso dare il benvenuto a Carlo Ancelotti all'Everton. E' uno dei migliori manager al mondo, un vincitore comprovato, avendo già raggiunto più di un successo in tutti i campionati europei. E' l'uomo perfetto per noi. Abbraccia in toto la nostra visione e siamo sicuri che il suo entusiasmo si farà sentire a Goodison, insieme alle sue capacità tattiche e alla sua rinomata gestione dello spogliatoio. E' stata una scelta unanime. Carlo ha dimostrato più volte di sapere come costruire una squadra vincente e condividiamo l'entusiasmo dei nostri tifosi alla prospettiva di avere lui come allenatore. Non vediamo l'ora di lavorarci insieme".