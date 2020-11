Khedira chiama, Ancelotti risponde. Nelle scorse ore, il centrocampista tedesco aveva strizzato l'occhio all'Everton, spiegando: "Ancelotti sta facendo un grandissimo lavoro, mi piacerebbe giocare in Premier League". Non tarda la risposta del tecnico di Reggiolo, che ha dichiarato: "Ho un bel ricordo di lui al Real Madrid, è un professionista fantastico. Mi piacerebbe lavorare con lui ma non sarebbe il solo. In carriera ho allenato giocatori fantastici, ho bei ricordi di tutti, ma da qui a dire che verranno all'Everton ce ne corre".