L'Everton non si muoverà per Marcelo Bielsa. Dopo il mancato accordo tra Bielsa ed il Bournemouth, l'allenatore argentino è stato accostato anche ai Toffees, che però non hanno intenzione di provare a convincere il tecnico. Per il momento rimane Frank Lampard alla guida dell'Everton. Lo riporta Football Insider.