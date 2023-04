L'Everton è già molto attivo sul mercato. Il club inglese ha intenzione di "rivoluzionare" il proprio reparto difensivo, con molti giocatori che dovrebbero partire. Secondo quanto riportato da TeamTalk, i Toffees hanno messo gli occhi su Federico Gatti, difensore della Juventus. I bianconeri hanno acquistato il difensore dal Frosinone per 7.5 milioni più 2.5 di bonus, lo scorso anno. La Vecchia Signora non è intenzionata a rinunciare facilmente al ventiquattrenne. Chiunque voglia fare offerte per il nativo di Rivoli deve superare almeno i 30 milioni di euro.