Carlo Ancelotti guarda in casa Napoli, con l’Everton interessato ad Allan e Lozano. Come scrive il Corriere dello Sport, i due club sono pronti a imbastire una trattativa da 150 milioni di euro complessivi, visto che si parla anche dell’inserimento nella trattativa di Kean, contropartita tecnica per gli azzurri, a cui, ovviamente, spetta anche una parte cash. Club al lavoro, Ancelotti guarda al passato per il futuro del Toffees.